Парочка наркобарыг с юга Поморья получила сроки и лишилась авто

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 10.11.2023, которым два жителя г. Котласа и жительница г. Коряжмы признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в значительном и крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет» (п. «а» ч. 3 ст. 2281, п. «г» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 2281, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ).

Как установлено судом, для повышения своего материального благосостояния 34-летняя женщина и ее 45-летний сожитель вступили в сговор на сбыт наркотических средств посредством интернет-магазина, от представителя которого получали информацию о местонахождении оптовых партий наркотических средств, после чего в июне-июле 2022 года забирали их, расфасовывали и раскладывали наркотик по «тайникам-закладкам» на территории г. Котласа, Котласского района и г. Коряжмы.

До мест назначения осужденные добирались на автомобиле своего 48-летнего знакомого, получившего за оказанные услуги водителя плату в виде денег и наркотических средств.

По пути следования к месту оборудования очередного тайника виновные были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

По совокупности преступлений двум виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 6 и 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а беременной осужденной предоставлена отсрочка реального отбывания 5 лет лишения свободы до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Суд первой инстанции принял решение о возврате одному из осужденных принадлежащего ему автомобиля, на котором перевозились наркотические средства, с чем не согласился государственный обвинитель.

В соответствии с доводами прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда конфисковала в собственность государства указанное транспортное средство.