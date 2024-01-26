Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Парочка наркобарыг с юга Поморья получила сроки и лишилась авто

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 10.11.2023, которым два жителя г. Котласа и жительница г. Коряжмы признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в значительном и крупном размерах, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет» (п. «а» ч. 3 ст. 2281, п. «г» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 2281, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ).

Как установлено судом, для повышения своего материального благосостояния 34-летняя женщина и ее 45-летний сожитель вступили в сговор на сбыт наркотических средств посредством интернет-магазина, от представителя которого получали информацию о местонахождении оптовых партий наркотических средств, после чего в июне-июле 2022 года забирали их, расфасовывали и раскладывали наркотик по «тайникам-закладкам» на территории г. Котласа, Котласского района и г. Коряжмы. 

До мест назначения осужденные добирались на автомобиле своего 48-летнего знакомого, получившего за оказанные услуги водителя плату в виде денег и наркотических средств. 

По пути следования к месту оборудования очередного тайника виновные были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

По совокупности преступлений двум виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 6 и 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а беременной осужденной предоставлена отсрочка реального отбывания 5 лет лишения свободы до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Суд первой инстанции принял решение о возврате одному из осужденных принадлежащего ему автомобиля, на котором перевозились наркотические средства, с чем не согласился государственный обвинитель.

В соответствии с доводами прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда конфисковала в собственность государства указанное транспортное средство.

(фото с https://volya-irk.ru) 

21 февраль 09:04 | : Происшествия

Главные новости


Их и кошки любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин АКТУАЛЬНЫЙ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (226)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20