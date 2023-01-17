В Северодвинске сотрудники ФСБ задержали двух незадачливых наркодилеров

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух молодых жителей г.Северодвинска, которым инкриминированы три преступления в сфере законного оборота наркотиков, а именно – покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, а также хранение наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 2281 УК РФ).

Как установлено расследованием, молодые люди, желая приобретать наркотические средства для себя, а также заработать на их распространении, с использованием сети «Интернет», вступили в предварительный сговор с неустановленным соучастником на сбыт наркотиков в г. Северодвинске.

В октябре 2022 г. они дважды незаконно получили от соучастника наркотическое средство в крупном и особо крупном размерах, которое намеревались сбывать бесконтактным способом, путем помещения их в «закладки» (тайники), кроме того приобрели и хранили наркотик для собственного потребления.

Действия молодых людей пресечены сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, при них и в жилище одного из обвиняемых обнаружены и изъяты наркотические средства общей массой более 1 кг.

Уголовное дело расследовано следователями федеральной службы безопасности и в соответствии с территориальной подсудностью для рассмотрения по существу направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области.