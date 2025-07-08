Пятилетний ребенок утонул в реке Вага

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту гибели малолетней в Вельском районе.

По предварительной информации установлено, что 07.07.2025 в вечернее время в деревне Луневская 5-летняя девочка ушла гулять и утонула в реке Вага.

По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления по обеспечению безопасности несовершеннолетних на водных объектах, а также эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в сфере предупреждения детской безнадзорности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.