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Пятилетний ребенок утонул в реке Вага

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту гибели малолетней в Вельском районе.

По предварительной информации установлено, что 07.07.2025 в вечернее время в деревне Луневская 5-летняя девочка ушла гулять и утонула в реке Вага.

По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления по обеспечению безопасности несовершеннолетних на водных объектах, а также эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в сфере предупреждения детской безнадзорности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

08 июль 11:50 | : Происшествия

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