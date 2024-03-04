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В Архангельской области подросток пострадал на пилораме по недосмотру владельца

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту получения семнадцатилетним подростком травмы при осуществлении трудовой деятельности у индивидуального предпринимателя в Верхнетоемском районе.

В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка исполнению работодателем обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда, соблюдению запрета на привлечение несовершеннолетних к работам, выполнение которых может причинить вред их здоровью.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

  (фото с https://dzen.ru/a/YFOfs5sj23ebmI8K) 

07 август 08:09 | : Происшествия

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