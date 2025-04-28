Пенсионер из Архангельской области лишился миллионов по наивности

Решив получить дополнительный доход, житель Коношского района перевел мошенникам более 3 миллионов 200 тысяч рублей

В ОМВД России по Коношскому району обратился 64-летний житель одного из поселков. Он рассказал, что в сети Интернет увидел объявление с предложением заработать с помощью инвестирования.

Заинтересовавшись, северянин перешел по присланной ему ссылке и оставил свои контактные данные. Вскоре в мессенджере пожилому человеку позвонил неизвестный. Представившись менеджером инвестиционной биржи, он рассказал о принципе деятельности интернет-платформы и предложил попробовать свои силы.

Мужчина установил на телефон рекомендованное аферистом приложение, чтобы отслеживать поступление средств и полученный от торгов доход, и перечислил первоначальный взнос – сначала 10, а после 20 тысяч рублей.

Персональный помощник посоветовал жителю Коношского района постепенно увеличивать вложения для получения более высокого дохода. Следуя инструкциям собеседника, в течение трех недель пенсионер одолжил и перевел на указанный ему номер телефона порядка 3 миллионов 200 тысяч рублей. При этом одна из женщин-кредиторов предупреждала мужчину, что его инвестиционная деятельность может оказаться обманом, однако он не поверил.

Спустя некоторое время сотрудник биржи стал намекать, что можно начать выводить заработанное, однако для этого попросил сначала оплатить страховку и предоставление паролей для перевода. Только в этот момент северянин осознал, что его обманывают, и обратился в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми, не скачивайте приложения, назначение которых вам не понятно. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!