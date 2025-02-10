Жители Поморья с тупым упорством позволяют обманывать себя

В ОМВД России «Плесецкий» с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 46-летний местный житель. В середине января в одном из мессенджеров он увидел информацию о дополнительном заработке с помощью инвестирования. Заинтересовавшись, мужчина перешел по ссылке в чат, где начал переписываться с неизвестным, представившимся ему директором крупной холдинговой компании. Собеседник объяснил северянину правила игры на бирже и уверил, что это быстрый способ получить высокий доход: вкладывая 500 рублей, через некоторое время он получит на счет 50 тысяч в цифровой валюте.

Поверив собеседнику, мужчина внес сначала 500 рублей, затем 5 тысяч. «Руководитель компании» постоянно был с северянином на связи и убеждал, что его доход растет. Веря в это, житель Плесецкого округа в течение двух месяцев перевел на указанные ему номера карт более 450 тысяч рублей, большую часть из которых он занял у друзей и знакомых.

Время шло, а обещанный доход на счет так и не поступал. Написав в чат, мужчина сообщил, что хочет вывести заработанное, однако ему под различными предлогами сначала стали отказывать, а затем и вовсе удалили переписку. Поняв, что он стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.

Общаясь со стражами порядка, мужчина признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и сети Интернет, однако верил в возможность быстро заработать.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми, не скачивайте приложения, назначение которых вам не понятно. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!