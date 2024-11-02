Житель Коряжмы хотел заработать инвалюту и подарил мошенникам 4 млн

В отдел полиции по городу Коряжме межмуниципального отдела МВД России «Котласский» с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 50-летний местный житель.

По словам мужчины в конце октября в программе для видеообщения ему позвонил неизвестный. Представившись аналитиком брокерской фирмы, он предложил заработать на инвестициях в иностранную валюту.

Заинтересовавшись, мужчина скачал по присланной ему ссылке программу отслеживания финансовых операций и сделал первый минимальный взнос. В личном кабинете он видел внесенные средства, проведенные операции и якобы полученную прибыль. Несколько раз мужчина даже смог вывести небольшие суммы.

Для увеличения доходов брокер убедил северянина постоянно пополнять счет в личном кабинете, причем переводить денежные средства необходимо было на номера телефонов и реквизитам банковских счетов физических лиц.

Когда житель Коряжмы решил вывести уже крупную сумму, ему под различными предлогами отказывали.

То, что его обманули, мужчина понял, когда на очередную просьбу о возврате заработанных денег аналитик потребовал привести в компанию еще одного желающего получить дополнительный доход.

В течение двух с половиной недель заявитель перевел телефонным аферистам более 3 миллионов 800 тысяч рублей, 1,5 миллиона из них он одолжил у родственника.

Общаясь со стражами порядка, потерпевший признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, родственников и знакомых, однако желание получить быстрый и высокий доход не позволило ему критично отнестись к заманчивому предложению незнакомца.

Стражи порядка в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке, поступающей по телефону или в сети Интернет. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций, так как инвестирование требует определенных знаний в области финансовой деятельности. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!