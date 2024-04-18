Взалкавший денег пинежанин стал жертвой мошенников

В ОМВД России «Пинежский» с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 57-летний местный житель. Он рассказал, что, играя в приложении на телефоне, увидел рекламу, обещающую быстрый и гарантированный доход от инвестирования денежных средств. Стоило мужчине пройти по указанной ссылке как ему позвонил неизвестный, который представился брокером и рассказал о схемах и способах заработка.

Заинтересовавшись предложением «финансового консультанта», заявитель установил на телефон рекомендованное им «инвестиционное приложение». Затем на протяжении нескольких недель пинежанин переводил денежные средства на номера счетов, указанные аферистом. Мужчина не заподозрил подвоха, так как в установленной программе отображалась прибыль, один раз он даже смог получить проценты.

При совершении очередного перевода сотрудники банка обратили внимание потерпевшего на то, что он совершает подозрительные операции и, вероятнее всего, переводит деньги мошенникам. Продиктованные «брокером» инвестиционные счета оказались номерами мобильных телефонов физических лиц. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.

Общий ущерб составил порядка одного миллиона пятисот тысяч рублей, большая часть из которых взята в кредит.

Общаясь со стражами порядка, мужчина признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, профилактических листовок и бесед, проводившихся с ним участковым уполномоченным полиции, однако был уверен, что никогда не станет жертвой аферистов.

Стражи порядка в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке, поступающей по телефону или в сети Интернет. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций, так как инвестирование требует определенных знаний в области финансовой деятельности. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!

(фото с https://kredit-on.ru)