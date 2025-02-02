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Житель Холмогор лопухнулся на интернет-бирже на очень большую сумму

В межмуниципальный отдел МВД России «Новодвинский» с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 44-летний житель Холмогорского округа.

Мужчина рассказал стражам порядка, что в середине августа минувшего года в одном из мессенджеров увидел информацию о дополнительном доходе с помощью инвестирования в криптовалюту. Заинтересовавшись, он перешел по ссылке и зарегистрировался на сайте. Вскоре с ним связался менеджер, который объяснил принцип работы биржи, помог внести первоначальный взнос и совершить первую операцию. Для повышения доходности операций собеседник убедил северянина регулярно увеличивать вложения.

Когда на «виртуальном счете» накопилось более 1 миллиона рублей, мужчина решил их вывести. Для этого «сотрудник биржи» сначала попросил внести крупную сумму в счет страховки, а затем под различными предлогами стал отказывать в перечислении средств. Поняв, что его обманули, житель Холмогорского округа обратился в полицию.

В течение пяти месяцев потерпевший перечисли аферистам более 3 миллионов 600 тысяч рублей, из которых 600 тысяч – личные накопления, 2 миллиона – кредитные средства, а 1 миллион – взяты в долг у друзей.  

Общаясь со стражами порядка мужчина признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но искренне верил, что сможет заработать в сети Интернет.   

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми, не скачивайте приложения, назначение которых вам непонятно. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!

20 февраль 13:35 | : Происшествия

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