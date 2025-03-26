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В Архангельске обнаружены наркотики под кроватью

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов по проспекту Обводный канал задержан 23-летний безработный местный житель, подозреваемый в наркопреступлении. При личном досмотре полицейские обнаружили у него 28 свёртков с неизвестным веществом.

При обыске по месту проживания задержанного, проведённом с участием специалиста-кинолога со служебно-розыскной собакой, обученной на поиск наркотических средств, были найдены контейнер с аналогичным порошком, а также весы, респиратор и упаковочный материал.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, изъятое является мефедроном. 

Оперативники установили, что молодой человек забрал оптовую партию криминального товара в районе автовокзала в городе Архангельске. Дома он расфасовывал его и спрятал часть подготовленных к сбыту свёртков в сумку, которую положил под кровать, чтобы не нашли родители. «Синтетику» он планировал реализовать на территории областного центра бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Закладчик задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

04 июль 17:26 | : Происшествия

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