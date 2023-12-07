В Северодвинске задержан мужчина с очень вредным порошком

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД на остановке общественного транспорта, расположенной на проспекте Труда в городе Северодвинске, по подозрению в совершении наркопреступления был установлен и задержан 26-летний местный житель.

В ходе личного досмотра у мужчины изъято 14 свертков с порошкообразным веществом.

Еще порядка десяти аналогичных свертков были изъяты из уже оборудованных тайников-закладок на территории Северодвинска и Новодвинска. Обнаруженные свертки также изъяты и направлены на экспертизу.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Также в отношении злоумышленника возбуждены дела по фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.