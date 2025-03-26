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Отец из Онежского района получил срок за истязание четырех дочерей

Онежский городской суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал 42-летнегно жителя г. Онеги виновными по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117, ст. 156, п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ УК РФ.

Установлено, что в течение зимы и весны 2025 г.  обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои своим четырем несовершеннолетним дочерям, младшей из которых на момент совершения преступления было 6 лет. Среди орудий совершения преступления были детские ботинки, полено, металлическая кочерга, по некоторым эпизодам удары наносились руками. Применение физического насилия сопровождалось высказыванием в адрес потерпевших оскорбительных нецензурных слов.

Также осужденный, помимо истязания своих детей, их воспитанием не занимался, еду для них не готовил, в жилом помещении не убирал, процесс обучения не организовывал, наоборот, мог наказать девочек за то, что они брали сладкое из шкафа, или за покупку продуктов питания на деньги, выделенные матерью. 

Кроме того, осужденный на глазах детей причинил смерть котенку, который принадлежал одной из девочек. Подсудимый вину в совершении преступления признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Кроме того, в пользу потерпевших с осужденного взыскано                              185 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

04 июль 15:44 | : Происшествия

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