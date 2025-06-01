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Житель Онеги в пьяном состоянии истязал трех дочерей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого 42-летнего жителя Онежского района в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание троих несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).  

Следствием установлено, что с декабря 2024 года по март 2025 года в частном доме в Онежском районе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы, систематически наносил побои руками и подручными предметами трем малолетним дочерям.

О том, что дети подвергаются физическому насилию в семье, стало известно правоохранительным органам от специалиста органа опеки и попечительства. В связи с тем, что семья состояла на профилактических учетах, в ходе очередной проверки установлено, что родители злоупотребляют спиртными напитками, отец применяет к детям насилие, две старших девочки без уважительной причины пропускают занятия в школе, что послужило основанием для постановки вопроса о лишении их родительских прав.  В настоящее время дети находятся в центре содействия семейному устройству. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

 (фото с https://www.kuban.kp.ru) 

24 июнь 08:50 | : Происшествия

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