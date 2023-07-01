Житель Онеги осужден за продажу гашиша коллеге по работе

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 39-летнего жителя г. Онеги виновным в незаконном сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что осужденный в период с 17 по 26 февраля 2023 г. в пос.Малошуйка Онежского района незаконно сбыл коллеге по работе наркотическое средство гашиш, массой не менее 1,43 грамма.

Вину в совершении преступления осужденный не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.