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Житель Онеги получил 3 года за грабежь иностранца

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 24-летнего жителя Онеги виновным по п. «а,г» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Установлено, что осужденный, действуя по предварительному сговору                         со своим знакомым, воспользовавшись состоянием алкогольного опьянения                           и неосмотрительностью приезжего иностранного гражданина, избили его и похитили из карманов одежды денежные средства в сумме 14 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению. 

Нападение произошло в одном из расселенных домов, расположенном                    на территории Онежского района. Оказался в данном месте житель иностранного государства по личной неосторожности, согласившись выпить алкогольные напитки с двумя незнакомыми ему людьми.

Подсудимый вину в совершении преступления признал частично.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наряду с лишением свободы осужденный понесет дополнительные наказания в виде 6 месяцев ограничения свободы и штрафа в размере 7 000 рублей. 

Кроме того, в пользу иностранного гражданина с осужденного взыскано 14 000 рублей в счет компенсации материального вреда.

Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство в связи с применением к нему принудительных мер медицинского характера.

28 февраль 09:07 | : Происшествия

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