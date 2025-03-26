Жители Каргополья запихнул женщину в багажник за ее длинный язык

Няндомский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал виновными двух жителей Каргопольского района по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что подсудимые 27-летний мужчина и 23-летняя женщина 09.03.2025 совершили похищение местной жительницы, которую против ее воли поместили в багажник автомобиля, а затем с целью наказания, поскольку она рассказала мужу подсудимой о ее изменах с подсудимым, осуществили ее перемещение по одной из деревень Каргопольского района. Однако потерпевшей удалось выбраться из багажника и убежать от похитителей.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали в полном объеме. Приговором суда им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 45 тысяч рублей.

Поскольку подсудимым автомобиль, используемый при совершении похищения, был продан в ходе предварительного следствия, судом принято решение о взыскании с него денежной суммы, которая соответствует стоимости реализации автомашины.