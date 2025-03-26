Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Каргополья запихнул женщину в багажник за ее длинный язык

Няндомский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал виновными  двух жителей Каргопольского района по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что подсудимые 27-летний мужчина и 23-летняя женщина 09.03.2025 совершили похищение местной жительницы, которую против ее воли поместили в багажник автомобиля, а затем с целью наказания, поскольку она рассказала мужу подсудимой о ее изменах с подсудимым, осуществили ее перемещение по одной из деревень Каргопольского района.  Однако потерпевшей удалось выбраться из багажника и убежать от похитителей.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали в полном объеме. Приговором суда им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 45 тысяч рублей.

Поскольку подсудимым автомобиль, используемый при совершении похищения, был продан в ходе предварительного следствия, судом принято решение о взыскании с него денежной суммы, которая соответствует стоимости реализации автомашины.

04 июль 12:41 | : Происшествия

Главные новости


Выборы губернатора Архангельской области. В чём интрига?
Осина зубы лечит

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (61)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20