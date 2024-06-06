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Три жительницы Архангельской области устроили "гестапо" своей знакомой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу признаны судом достаточными для вынесения приговора трем жительницам Каргопольского района в возрасте от 21 до 42 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное с издевательством для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору).

 Следствием и судом установлено, что 20 января 2024 года дочь с матерью договорились со знакомой доставить к ним в частный дом в одной из деревень Каргопольского района 39-летнюю местную жительницу из-за ранее возникших к ней неприязненных отношений.  Осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении длительного времени наносили потерпевшей побои, таскали за волосы, распылили ей раздражающее вещество в лицо и совершали иные противоправные  действия.

 О произошедшем стало известно после того, как пострадавшая женщина обратилась к фельдшеру за медицинской помощью и рассказала, что ее избили.  

 Приговором Няндомского районного суда Архангельской области им назначено наказание от 3 до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с возложением дополнительных обязанностей. Также суд взыскал с каждой из них по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного потерпевшей. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://create.vista.com) 

12 июль 08:55 | : Происшествия

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