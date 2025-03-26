Из Таиланде депортировали котласского наркодилера

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Таиланд депортирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Предварительно установлено, что в 2022 году злоумышленник пытался сбыть мефедрон на территории г. Котласа Архангельской области. Он приобрел оптовую партию запрещенного вещества и расфасовал в более мелкие упаковки. Их для последующего сбыта разложил в тайники-закладки, однако довести до конца свой замысел не смог.

Следователем СО МО МВД России «Котласский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов за рубежом и был объявлен в международный розыск.

Благодаря задействованию каналов Интерпола установлено, что разыскиваемый находится на территории Королевства Таиланд, где 5 июня текущего года он был задержан и помещен в миграционный изолятор.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов этого государства в аэропорту г. Бангкока в рамках процедуры депортации передали фигуранта представителям МВД России для доставки на территорию Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.