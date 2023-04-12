Судебные приставы спасли архангельских дачников от собачьих стай

Судебные приставы добились исполнения решения суда о прекращении деятельности питомника для собак на дачном участке.

Яблоком раздора между владельцами двух смежных земельных участков в одном из СНТ вблизи г.Архангельска стали собаки. Женщина занимается разведением хаски. На территории её участка построены вольеры, где постоянно проживали от 9 до 14 животных. Из-за постоянного лая и неприятного запаха отходов жизнедеятельности собак, сосед со своей семьёй не мог в полной мере наслаждаться дачным отдыхом. За восстановлением своих прав на безопасную и благоприятную окружающую среду мужчина обратился в суд.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что ответчик использует свой участок, относящийся к категории земель с/х назначения, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по разведению собак и получения дохода от продажи щенков. Опрошенные свидетели подтвердили наличие постоянного шума и неприятного запаха, а проведённая экспертиза показала, что почва на участках истца и ответчика не соответствует нормам и требованиям к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания.

Суд обязал ответчика прекратить деятельность питомника для собак на территории земельного участка в СНТ, освободить его от животных, разрешив оставить только две особи.

Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в ОСП по Приморскому району.

Известив должным образом должницу о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав направил ей извещение о явке на приём для дачи объяснений по поводу исполнения решения суда. Однако женщина проигнорировала данное требование, за что была привлечена к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ и оштрафована.

Судебный пристав-исполнитель, выехав в садовое некоммерческое товарищество, убедилась, что питомник продолжает существовать. За неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей. Должнице были разъяснены негативные последствия дальнейшего уклонения от исполнения судебного решения, в том числе привлечение к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, ограничение в праве выезда за границу.

В результате, через несколько дней собаки были вывезены с территории СНТ. Судебный пристав, вновь приехав к должнице, убедился, что у неё осталось только два питомца, остальные вольеры пусты, в доме также собак нет.

Решение суда исполнено.