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Малолетку-диверсантку из Новодвинска будут воспитывать по всей строгости закона

Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ранее завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летней жительницы города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, сопряженная с посягательством на объекты топливно-энергетического комплекса).

Следствием установлено, что в январе 2025 года в одном из мессенджеров несовершеннолетняя обвиняемая согласилась на предложение выполнить преступное задание за денежное вознаграждение в размере
 100 тысяч рублей и привлекла к его выполнению подругу, не достигшую возраста привлечения к уголовной ответственности. Реализуя преступный умысел несовершеннолетние подожгли электроподстанцию в областном центре.

Уголовное дело в отношении 16-летней обвиняемой в настоящее время рассматривается по существу в суде.

На основании материалов проверки, проведенной первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР в отношении малолетней соучастницы диверсии, органом внутренних дел подано административное исковое заявление о направлении ее
 в закрытое учебно-воспитательное учреждение. 

Учитывая длительное стойкое асоциальное поведение, отрицательные характеристики, слабый контроль со стороны законного представителя, суд пришел к выводу о необходимости помещения девочки в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 3 года - максимальный срок, предусмотренный законом. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Следственное управление призывает граждан быть бдительными и помнить о серьезных последствиях за совершение особо тяжких преступлений. Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. Стоит остановиться и подумать о цене, которую придется заплатить. Она может оказаться непомерно высокой и разрушить всю жизнь. За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

02 июль 13:55 | : Происшествия

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