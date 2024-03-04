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Юная архангелогородка попалась на торговле наркотой

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летней жительницы города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что в сентябре 2024 года несовершеннолетняя обвиняемая через сеть «Интернет» договорилась с неустановленными лицами за денежное вознаграждение сбыть партию наркотика. Получив информацию о местонахождении тайника, обвиняемая на проспекте Московский в областном центре забрала наркотическое средство массой не менее 28,33 грамма, которое планировала разместить в тайниках, сообщив куратору сведения с их координатами. Противоправные действия обвиняемой 25 сентября 2024 года пресекли сотрудники ОНК УМВД России по г. Архангельску области, которыми данное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.  

В ходе допроса несовершеннолетняя обвиняемая дала признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

01 ноябрь 08:54 | : Происшествия

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