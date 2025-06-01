Жительница Новодвинска смертельно обиделась на своего кузена за позатыльник

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за грабеж 53-летней жительницы города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 20 мая 2025 года днем по месту жительства в городе Новодвинске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта с 53-летним двоюродным братом, нанесла тому бритвенным лезвием глубокий порез шеи. Благодаря своевременной госпитализации потерпевший остался жив.

В ходе допроса обвиняемая свою вину признала частично и пояснила следователю, что ее мать пожаловалась потерпевшему, что она не желает работать. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого двоюродный брат ударил ее рукой по затылку. В порыве гнева она порезала его лезвием.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.