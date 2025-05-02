Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Педофилу из Петербурга суд в Плесецке отказал в УДО

Плесецким районным судом Архангельской области рассмотренного ходатайство об условно-досрочном освобождении 40-летнего жителя г. Санкт-Петербурга, отбывающего наказание в колонии особого режима за совершение насильственного преступления против несовершеннолетнего.

В 2015 году Санкт-Петербургским городским судом житель мегаполиса был осужден  к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии особого режима.

Обратившись в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении осужденный указал, что полностью раскаялся в содеянном, а также ссылался  на примерное поведение в течении отбытого им срока наказания.

Участвующий в судебном заседании представитель прокуратуры оценил все обстоятельства дела, в том числе и то, что у осужденного имеются дисциплинарные взыскания, кроме того, не предпринято иных мер к  заглаживанию вины.

С мотивированной позицией прокуратуры согласился суд, осужденный продолжает отбывать назначенное наказание в исправительном учреждении особого режима.

 

28 май 11:35 | : Происшествия

Главные новости


Усатый на стене
Бутылка в награду за труд. Из прошлого архангельских лесозаготовок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (357)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20