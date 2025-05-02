Педофилу из Петербурга суд в Плесецке отказал в УДО

Плесецким районным судом Архангельской области рассмотренного ходатайство об условно-досрочном освобождении 40-летнего жителя г. Санкт-Петербурга, отбывающего наказание в колонии особого режима за совершение насильственного преступления против несовершеннолетнего.

В 2015 году Санкт-Петербургским городским судом житель мегаполиса был осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии особого режима.

Обратившись в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении осужденный указал, что полностью раскаялся в содеянном, а также ссылался на примерное поведение в течении отбытого им срока наказания.

Участвующий в судебном заседании представитель прокуратуры оценил все обстоятельства дела, в том числе и то, что у осужденного имеются дисциплинарные взыскания, кроме того, не предпринято иных мер к заглаживанию вины.

С мотивированной позицией прокуратуры согласился суд, осужденный продолжает отбывать назначенное наказание в исправительном учреждении особого режима.