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В озере Челмус под Плесецком обнаружено тело беспечного рыбака

17 мая 2024 года вечером в озере Челмус в Плесецком районе обнаружено тело 60-летнего жителя поселка Плесецк. По предварительным данным, погибший управлял моторной лодкой в состоянии алкогольного опьянения без спасательного жилета. Он резко прибавил газ двигателя, в результате чего лодка задрала нос. Мужчина потерял равновесие, выпал из лодки и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

20 май 11:44 | : Происшествия

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