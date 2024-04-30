В озере Челмус под Плесецком обнаружено тело беспечного рыбака

17 мая 2024 года вечером в озере Челмус в Плесецком районе обнаружено тело 60-летнего жителя поселка Плесецк. По предварительным данным, погибший управлял моторной лодкой в состоянии алкогольного опьянения без спасательного жилета. Он резко прибавил газ двигателя, в результате чего лодка задрала нос. Мужчина потерял равновесие, выпал из лодки и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.