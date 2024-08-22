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Воды поморской реки Вага поглотили еще одного нетрезвого рыбака

12 сентября 2024 года днем в реке Вага у деревни Нестеровская Шенкурского района обнаружено тело 55-летнего местного жителя, который на лодке уехал на рыбалку. По предварительным данным, погибший передвигался на лодке в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета, выпал из лодки и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

16 сентябрь 08:27 | : Происшествия

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