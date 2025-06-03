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Архангельский предприниматель получил за коммерческий подкуп 4 года колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателя. Он признана виновным в совершении преступления, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача коммерческого подкупа в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный, оказывая юридические услуги гражданам по взысканию страхового возмещения при ДТП, обратился к представителю одной из страховых компаний с предложением за денежное вознаграждение бездействовать в рамках судебных заседаний по гражданским делам, по которым он выступает представителем истцов,  а именно не заявлять ходатайств на проведение трасологических экспертиз и на снижение неустойки, с целью их удовлетворения по максимальным суммам и последующего взыскания. С сентября 2023 года по апрель 2024 года он несколько раз передавал коммерческий подкуп на общую сумму 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе следствия наложен арест на денежные средства и имущество фигуранта на сумму 900 тысяч рублей. 

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В собственность государства конфискованы денежные средства, принадлежащие осужденному, на общую сумму 400 тысяч  рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел следственный Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

30 июнь 12:17 | : Происшествия

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