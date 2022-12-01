Мужчина на "Шкоде" влетел в стелу "Архангельск"

Сегодня ночью в отдел полиции по Приморскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 16-ом километре автодороги «Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень – Кижма».
По имеющимся данным, мужчина 1974 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Skoda», потерял контроль над управлением, в результате чего произошло столкновение транспортного средства со стелой «Архангельск».
В результате ДТП водитель и пассажир иномарки – 72-летний архангелогородец – с травмами госпитализированы. Ранее предполагаемый виновник аварии был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.