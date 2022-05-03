В Вельском районе пьяный и безправный мотоциклист докатался до аварии

9 августа в 15:59 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 22 километре автодороги «Вельск – Комсомольский».
По имеющимся данным, мужчина 1978 года рождения, находясь за рулем мотоцикла «Иж Юпитер-5», не стравился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на дорогу.
В результате ДТП водитель и пассажир – 47-летняя женщина – с травмами госпитализированы. Установлено, что рулевой управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения не имея права управления транспортными средствами.
В отношении мужчины составлены административные протоколы, в том числе по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста или штрафа в размере 30 тысяч рублей.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.