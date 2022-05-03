Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе пьяный и безправный мотоциклист докатался до аварии

9 августа в 15:59 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 22 километре автодороги «Вельск – Комсомольский».

По имеющимся данным, мужчина 1978 года рождения, находясь за рулем мотоцикла «Иж Юпитер-5», не стравился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на дорогу.

В результате ДТП водитель и пассажир – 47-летняя женщина – с травмами госпитализированы. Установлено, что рулевой управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения не имея права управления транспортными средствами.

В отношении мужчины составлены административные протоколы, в том числе по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста или штрафа в размере 30 тысяч рублей.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

10 август 11:20 | : Происшествия

Главные новости


Архангельская область – Ярославской: Не бойтесь концессии!
День рождения в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (119)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20