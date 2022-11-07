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В Северодвинске водитель под шофе врезался в ограждение

2 января около 03:10 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов по Архангельскому шоссе в городе Северодвинске.

По имеющимся данным, 33-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Kia», не справился с управлением, после чего произошел занос транспортного средства и дальнейший наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения – ему оказана разовая медицинская помощь. Установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении рулевого возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Сотрудники полиции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

 

03 январь 10:48 | : Происшествия

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