В Северодвинске водитель под шофе врезался в ограждение

2 января около 03:10 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов по Архангельскому шоссе в городе Северодвинске.
По имеющимся данным, 33-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Kia», не справился с управлением, после чего произошел занос транспортного средства и дальнейший наезд на дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения – ему оказана разовая медицинская помощь. Установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении рулевого возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Сотрудники полиции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.