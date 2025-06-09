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Житель Самарской области обманул пожилую архангелогородку на 17 млн

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда                                          г. Архангельска от 15.04.2025, которым ранее не судимый 41-летний житель Самарской области осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Судом установлено, что в начале апреля 2024 года соучастники виновного позвонили 88-летней жительнице г. Архангельска, представившись сотрудниками ФСБ России, сообщили заведомо ложную информацию о том, что она подозревается в измене Родине и до окончания расследования уголовного дела должна передать имеющиеся денежные средства и ценности сотрудникам правоохранительных органов для декларирования и хранения, на что испуганная потерпевшая согласилась. Следуя разработанному преступному плану, осужденный прибыл на авиатранспорте из г. Самара в г. Архангельск, в торговом центре приобрел медицинскую маску для сокрытия внешности и лекарственные препараты для создания перед консьержем дома, где проживала потерпевшая, видимости выполнения курьерской доставки. Затем он проследовал в квартиру пожилой женщины, которая под влиянием обмана передала ему денежные средства в сумме 1000 евро и ювелирные изделия стоимостью более 16,9 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый признал частично, отрицал наличие преступного сговора с иными лицами и оспаривал стоимость похищенных украшений.

За содеянное ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судом удовлетворен иск потерпевшей о возмещении причиненного преступлением имущественного ущерба за вычетом выплаченных виновным 5 тысяч рублей.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о неверном определении размера ущерба судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены. 

23 июнь 16:11 | : Происшествия

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