Водитель из Северодвинска, угробивший двух женщин, отправится в колонию-поселение

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя г. Северодвинска виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Суд установил, что в июле 2024 г. на 812 км. автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» сообщением Москва – Архангельск в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области произошло столкновение автомобиля «КИА РИО» под управлением подсудимого с автомобилем «ВАЗ 211540».

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль

«ВАЗ 211540» от полученного удара съехал в кювет и опрокинулся, от чего находящиеся на заднем сидении пассажиры скончались на месте от полученных телесных повреждений.

Причиной ДТП послужило несоблюдение подсудимым Правил дорожного движения Российской Федерации, выразившееся в несоблюдении дистанции с движущимся перед ним автомобилем.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.