Водитель из Архангельска, угробивший пожилую пару, отправится в колонию-поселение

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 24-летнего жителя г. Архангельска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем «Renault Logan», на автодороге « М-8 «Холмогоры» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем «Kia Spectra», в котором находилась супружеская пара –жители г. Коломны Московской области, приезжавшие в г. Архангельск погостить у родственников. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пожилые мужчина и женщина скончались на месте аварии.

Приговором суда виновник дорожно-транспортного происшествия осужден к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.