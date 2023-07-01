Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Водитель из Архангельска, угробивший пожилую пару, отправится в колонию-поселение

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 24-летнего жителя г. Архангельска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). 

Установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем «Renault Logan», на автодороге « М-8 «Холмогоры» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем «Kia Spectra», в котором находилась супружеская пара –жители г. Коломны Московской области, приезжавшие в г. Архангельск погостить у родственников. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пожилые мужчина и женщина скончались на месте аварии.

Приговором суда виновник дорожно-транспортного происшествия осужден к 2 годам лишения свободы  с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. 

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://www.yugopolis.ru

 

11 сентябрь 09:10 | : Происшествия

Главные новости


Тевтонбургский лес. Детмольд.
Песни без слов. Эрнесто Кортасар

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (116)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20