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Жителя Коноши арестовали на 5 суток за непогашенные штрафы

Житель Архангельской области, не оплативший штрафы полиции, отправился на пять суток под арест. 

Житель рп. Коноша был привлечён к административной ответственности за проживание без документа, удостоверяющего личность, а также за неповиновение сотруднику полиции. Но оплату назначенных ему штрафов в размере 2000 рублей каждый мужчина проигнорировал. 

За неуплату штрафов неплательщик был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.  Суд определил ему наказание в виде обязательных работ общим сроком 70 часов. Но и общественно-полезным трудом заниматься должник не захотел. 

Уклонение от  обязательных работ также является правонарушением, наказание за которое предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

Судебным приставом в отношении должника составлено два протокола по  ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дел, суд назначил правонарушителю наказание в виде ареста на срок 5 суток.

Отметим, что это не освобождает должника от обязанности оплатить штрафы и отработать 70 часов на благо родного посёлка. 


 

23 июнь 12:02 | : Происшествия

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