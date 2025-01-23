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Житель Архангельска будет 120 часов бесплатно махать метлой за неуплаченные штрафы

Архангелогородец, не оплативший штрафы за совершённые административные правонарушения, будет 120 часов бесплатно убирать улицы областного центра.

48-летний житель г. Архангельска собрал целый «букет» штрафов за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и нецензурную брань. Однако штрафы так и остались неоплаченными, поэтому поступили к судебным приставам на принудительное исполнение.

Возбудив шесть исполнительных производств на общую сумму 3040 рублей, судебный пристав предупредил должника о необходимости оплаты задолженности, но тот проигнорировал данное требование. 

В отношении должника составлено шесть протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд, рассмотрев материалы дела, назначил правонарушителю наказание в виде 20 часов обязательных работ за каждый из шести неоплаченных штрафов.

Теперь нарушителю общественного порядка придётся 120 часов заниматься общественно-полезным трудом, наводя чистоту на улицах города.

 

14 март 09:58 | : Происшествия

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