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Жителя Архангельской области посадили в камеру за уклонение от обязательных работ

Житель Архангельской области, уклонявшийся от исполнения наказания в виде обязательных работ, проведёт 10 суток в изоляции от общества. 

На исполнении в ОСП по Няндомскому району находятся пять исполнительных производств в отношении 26-летнего жителя районного центра. 

Молодой человек собрал целый «букет» штрафов за нарушение правил дорожного движения: от превышения скорости и управления автомобилем без «прав» до неповиновения сотруднику полиции. Но оплачивать назначенные ему штрафы не спешил, за что был привлечён к административной ответственности. По каждому из пяти неоплаченных штрафов суд назначил правонарушителю наказание в виде 20 часов обязательных работ. 

Судебный пристав вручил должнику направления к месту отбытия назначенного наказания — на предприятие ЖКХ. Но молодой человек к общественно-полезному труду длительное время не приступал, ссылаясь на занятость по основному месту работы. С приставами он предпочитал не общаться, переложив бремя «переговоров» на свою супругу.

После очередного предупреждения со стороны сотрудника органа принудительного исполнения должник всё же явился к месту отбытия обязательных работ. 

 Но оттуда ему пришлось отправиться сначала в суд, где «уклониста» привлекли к административной ответственности  по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ.  А затем молодой человек поехал в ИВС г. Каргополь для отбытия назначенного ему судом наказания в виде административного ареста. Теперь 10 суток должник проведёт в изоляции от общества.

(фото с https://58.) 

27 январь 11:30 | : Происшествия

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