Жителя Архангельской области посадили в камеру за уклонение от обязательных работ

Житель Архангельской области, уклонявшийся от исполнения наказания в виде обязательных работ, проведёт 10 суток в изоляции от общества.

На исполнении в ОСП по Няндомскому району находятся пять исполнительных производств в отношении 26-летнего жителя районного центра.

Молодой человек собрал целый «букет» штрафов за нарушение правил дорожного движения: от превышения скорости и управления автомобилем без «прав» до неповиновения сотруднику полиции. Но оплачивать назначенные ему штрафы не спешил, за что был привлечён к административной ответственности. По каждому из пяти неоплаченных штрафов суд назначил правонарушителю наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Судебный пристав вручил должнику направления к месту отбытия назначенного наказания — на предприятие ЖКХ. Но молодой человек к общественно-полезному труду длительное время не приступал, ссылаясь на занятость по основному месту работы. С приставами он предпочитал не общаться, переложив бремя «переговоров» на свою супругу.

После очередного предупреждения со стороны сотрудника органа принудительного исполнения должник всё же явился к месту отбытия обязательных работ.

Но оттуда ему пришлось отправиться сначала в суд, где «уклониста» привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. А затем молодой человек поехал в ИВС г. Каргополь для отбытия назначенного ему судом наказания в виде административного ареста. Теперь 10 суток должник проведёт в изоляции от общества.