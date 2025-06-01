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Жительница Каргопольского района пыталась убить надоедливого постояльца

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за два убийства 52-летней жительницы Каргопольского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 20 июня 2025 года в ночное время в квартире дома в поселке Пригородный Каргопольского района подозреваемая, в ходе совместного употребления спиртных напитков, на почве личной неприязни нанесла 47-летнему знакомому два удара ножом в шею. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что между ней и знакомым, которого они с сожителем пустили к себе пожить, произошел бытовой конфликт. Ей надоело, что потерпевший спит на кухне, мешает ей вести хозяйство, поэтому она стала его выгонять из квартиры. Мужчина отказался уйти, она разозлилась и ударила его кухонным ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

23 июнь 09:02 | : Происшествия

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