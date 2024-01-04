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Жительница поселка Плесецк не помнит, за что пыталась убить родного брата

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за покушение на убийство 36-летней жительницы Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 1 марта 2024 года днем в квартире дома на улице Вокзальная в поселке Плесецк подозреваемая в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта, причинила ножевое ранение грудной клетки слева 35-летнем брату. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что из-за сильного алкогольного опьянения не помнит, почему ударила брата ножом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

05 март 11:09 | : Происшествия

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