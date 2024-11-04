Жительница Плесецкого округа пыталась порешить подругу по пьянству

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 16 октября 2024 года днем в квартире дома в поселке Оксовский Плесецкого района подозреваемая в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта нанесла удар ножом в область шеи 40-летней знакомой. Женщина закрыла шею рукой, вследствие чего удар пришелся по руке. Подозреваемая схватила пострадавшую руками за шею и стала душить. Благодаря активному сопротивлению, вмешательству свидетелей преступления и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.