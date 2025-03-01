В Архангельске киргиз-кондуктор ответит в суде за домогательства к подростку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего гражданина иностранного государства в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера действия в отношении несовершеннолетней).

Следствием установлено, что 14 января 2025 года утром в общественном транспорте обвиняемый, будучи кондуктором рейсового автобуса, совершил иные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.