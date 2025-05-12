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В Вельском районе полицейские накрыли интернет-магазин по продаже наркотиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вельскому району задержаны мужчина и женщина – предполагаемые организаторы интернет-магазина по распространению запрещенных веществ на территории Архангельской и Вологодских областей. Автомобиль злоумышленников был остановлен стражами порядка на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в районе Вельского района.

В ходе дальнейшей работы полицейскими обнаружено и изъята значительная часть тайников-закладок с неизвестными веществами, оборудованные подозреваемыми.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятое является синтетическими наркотиками.

По имеющейся информации, 34-летний житель одной из местных деревень в мае 2024 года открыл интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Сначала мужчина реализовывал наркотические средства только на территории Вельского района, затем стал «работать» и в Верховажском районе Вологодской области. Он приобретал оптовые партии запрещенных веществ, фасовал и оборудовал закладки. В управлении магазином ему помогала 39-летняя женщина, которая вела переписку с покупателями и занималась рекламой.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а», «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.

 

20 июнь 11:12 | : Происшествия

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