В Северодвинске задержаны два крупных наркодилера

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области совместно с коллегами из города Северодвинска на пустыре в районе проспекта Морского был остановлен автомобиль «Hyundai», в котором находились двое мужчин 1992 и 1995 годов рождения.
У них был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом. По заключению специалиста экспертно-криминалистического центра УМВД, изъятое признано наркотическим средством в особо крупном размере.
В ходе дальнейшей работы полицейскими был установлен гаражный бокс, который арендовали задержанные. Там были изъяты еще пять свертков с различными наркотическими средствами.
Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято около двух килограммов запрещенных веществ. По информации оперативников, злоумышленники планировали сбыть наркотики на территории Архангельской области через сеть Интернет, оборудовав так называемые тайники-закладки.
По фактам покушения на незаконный сбыт и хранения наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.