Житель Котласа в порыве чувств насмерть забил свою верную собутыльницу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 35-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 11 мая 2024 года доме в поселке Вычегодский города Котласа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове и шее 42-летней знакомой. От полученной в результате избиения тупой травмы шеи пострадавшая скончалась на месте преступления.

Подозреваемый свою вину частично и пояснил следователю, что в ходе совместного употребления спиртных напитков потерпевшая стала ему высказывать претензии по поводу образа жизни, поэтому он разозлился и ударил ее.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.