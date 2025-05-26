Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске осудили менеджера известного маркетплейса

Мировой судья судебного участка № 9 Северодвинского судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 30-летнего жителя города Северодвинска виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

Установлено, что мужчина, работая менеджером в пункте выдачи заказов             известного маркетплейса, сообщил знакомым и родственникам, что в силу занимаемой должности имеет возможность выдать заказанные ими товары                                    со скидкой 50 % при условии их оплаты наличными при получении. Получив согласие указанных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, мужчина передавал им заказанные товары, получая в качестве оплаты наличные денежные средства, при этом вносил в программное обеспечение заведомо ложные сведения о возврате товара, похитив таким образом денежные средства в размере более 78 тыс. руб.

Кроме того, сообщая клиентам ложные сведения об ошибках в программном обеспечении при получении товара, мужчина просил оплатить его путем перевода денежных средств на банковский счет продавца, в действительности подконтрольный ему. Клиенты, будучи введенными в заблуждение, соглашались с предложением менеджера и переводили в счет оплаты полученного ими товара денежные средства на его банковский счет. В результате хищений маркетплейсу причинен ущерб на сумму более 66 тыс. руб.      

Также осужденный присваивал вверенные ему товары, поступившие в пункт выдачи, обращая их в свою пользу, причинив тем самым ущерб маркетплейсу                   в размере более 137 тыс. руб.

Приговором суда виновному назначено наказание по совокупности преступлений в виде 200 часов обязательных работ. 

В законную силу приговор не вступил. 

19 июнь 09:08 | : Происшествия

Главные новости


Ильинское кладбище встречает День памяти и скорби свалкой мусора
Ирано-израильская война. Будет ли Третья Мировая?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (240)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20