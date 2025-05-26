В Северодвинске осудили менеджера известного маркетплейса

Мировой судья судебного участка № 9 Северодвинского судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 30-летнего жителя города Северодвинска виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

Установлено, что мужчина, работая менеджером в пункте выдачи заказов известного маркетплейса, сообщил знакомым и родственникам, что в силу занимаемой должности имеет возможность выдать заказанные ими товары со скидкой 50 % при условии их оплаты наличными при получении. Получив согласие указанных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, мужчина передавал им заказанные товары, получая в качестве оплаты наличные денежные средства, при этом вносил в программное обеспечение заведомо ложные сведения о возврате товара, похитив таким образом денежные средства в размере более 78 тыс. руб.

Кроме того, сообщая клиентам ложные сведения об ошибках в программном обеспечении при получении товара, мужчина просил оплатить его путем перевода денежных средств на банковский счет продавца, в действительности подконтрольный ему. Клиенты, будучи введенными в заблуждение, соглашались с предложением менеджера и переводили в счет оплаты полученного ими товара денежные средства на его банковский счет. В результате хищений маркетплейсу причинен ущерб на сумму более 66 тыс. руб.

Также осужденный присваивал вверенные ему товары, поступившие в пункт выдачи, обращая их в свою пользу, причинив тем самым ущерб маркетплейсу в размере более 137 тыс. руб.

Приговором суда виновному назначено наказание по совокупности преступлений в виде 200 часов обязательных работ.

В законную силу приговор не вступил.