Молодой котлашанин проявил себя с хулиганско стороны

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя Котласского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч.1 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Следствием установлено, что с декабря 2024 года по февраль 2025 года обвиняемый, который на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, находясь в общественном месте, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, применил физическую силу к женщине и мужчине, бросил в них подручные предметы, а также нанес побои девочке-подростку. Он же публично оскорбил инспектора по делам несовершеннолетних МО МВД России «Котласский», который проводил правовое разбирательство в связи с его противоправными действиями.

В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.