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15-летний пацан терроризировал село Карпогоры

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ  (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что 4 июня 2024 года вечером несовершеннолетний подозреваемый, находясь в общественном месте на улице в селе Карпогоры Пинежского района, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, произвел выстрелы из пневматического газобаллонного пистолета в сторону двух  мальчиков, причинив рану голеностопного сустава одному из них.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Пинежскому району Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

07 август 08:53 | : Происшествия

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