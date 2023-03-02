Житель Пинеги избивал детей своей дамы сердца

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за побои 67-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ч.2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Следствием и судом установлено, что с июня 2022 года по январь 2023 года по месту жительства в Пинежском районе подсудимый, будучи осужденным за нанесение побоев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за непослушание систематически применял физическую силу к малолетнему сыну сожительницы, а также нанес побои его старшему брату, также являвшемуся несовершеннолетним.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.

Приговором Пинежского районного суда Архангельской области ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанностей.