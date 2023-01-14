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В Котласском районе будут судить семейного монстра

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 47-летнего жителя Котласского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание двух и более лиц, включая несовершеннолетних), ч.1 ст.119 УК РФ (угрозы убийством), ч.1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с февраля по сентябрь 2022 года по месту жительства в Котласском районе обвиняемый, будучи привлечённым к административной ответственности за нанесение побоев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, систематически наносил побои бывшей супруге, вместе с которой проживал после развода, и их 15-летней дочери, причиняя потерпевшим физические и психические страдания. Также он высказывал угрозы убийством в адрес супруги и требовал забрать заявление.

Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. 

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично.

08 февраль 11:41 | : Происшествия

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