Уж сколько раз твердили миру...

Как говорится, что в лоб, что по лбу.

В ОМВД России по г. Северодвинску с заявлением о мошенничестве обратился 38-летний местный житель. Со слов мужчины, двумя днями ранее на его мобильный телефон поступил звонок от службы доставки. Звонивший попросил сообщить код подтверждения для отправки заказного письма. Заявитель выполнил просьбу. Через несколько минут пришло сообщение, что его аккаунт на портале государственных услуг взломан, а для восстановления доступа необходимо связаться со специалистом.



Поверив в реальность происходящего, северодвинец позвонил по указанному номеру. Собеседник рассказал, что деньги, находящиеся на счетах северодвинца, в опасности. Необходимо как можно быстрее перевести средства на безопасный счет. Также «специалист» рекомендовал продать автомобиль.



Установив несколько программ для совершения бесконтактной оплаты, заявитель проследовал к ближайшему банкомату и несколькими операциями перевел все накопления, а также вырученные с продажи машины деньги якобы на «безопасные счета».



Северодвинец понял, что его обманули, лишь на следующий день, когда не смог дозвониться до «сотрудника службы безопасности».



Всего потерпевший перечислил аферистам 2 миллиона 800 тысяч рублей.



По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Сотрудники полиции напоминают, что менеджеры банка, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры. Так действуют мошенники! Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует! Не выполняйте операции с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц, кем бы они ни представлялись.