Заключенный вельской колонии благополучно вернулся с домашней побывки

Отбывающему наказание в исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения.

За год нахождения в местах лишения свободы осужденный Юрий Т. хорошо зарекомендовал себя: положительно характеризуется администрацией ИУ, трудится на производственном участке, принимает активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, неоднократно поощрялся. С учетом данного поведения и наступления права ежегодного трудового отпуска руководство ИУ предоставило осужденному выезд за пределы режимной территории. Восемь дней мужчина провел с женой и сыновьями дома и вернулся в колонию без нарушений для дальнейшего отбывания наказания. Ему предстоит провести в местах лишения свободы за совершенное преступление еще более четырех лет.

По словам заместителя начальника учреждения Владимира Григорака, такая мера поощрения предусмотрена уголовно-исполнительным законодательством.

- Отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения эффективно способствует исправлению осужденного, его социальной адаптации, является средством профилактики повторной преступности и большим стимулом для других осужденных к правопослушному поведению и труду, - отметил Владимир Михайлович.