В Шенкурском районе работник пилорамы оказался под штабелем древесины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель допустил местного жителя к самостоятельной работе, не обеспечив безопасные условия труда на дисковой пилораме в ангаре на территории производственной базы в Шенкурском районе, на которой отсутствовали заградительные барьеры на эстакаде для хранения пиломатериалов. При выполнении работ произошло самопроизвольное раскатывание штабеля древесины на эстакаде. В связи с тем, что отсутствовали ограничительные приспособления и барьеры, пиломатериалы скатились на рабочего, причинив тому травму ноги, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.